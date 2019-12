Fuertes críticas a la atención en salud en la comarca

Una conocida vecina realizó una denuncia pública por la mala atención de profesionales y por diagnostico medico erróneo que la complicó en su salud.

Fue Gabriela Narambuena quien a través de diversos medios dio a conocer una situación padecida días atrás e imploró “basta de negligencia médica en Cutral Co y Plaza Huincul”.

El relato de la joven comienza dando detalles del malestar que la afectó el lunes 16, motivo por el que acudió a la guardia del Sanatorio Huincul. “llegue a la guardia y tuve que esperar para el control. Yo seguía descompuesta por lo que luego del ingreso me dejaron en la sala de observación totalmente deshidratada. Yo seguía con muchos vómitos y mareos. Después de un rato el médico me realiza un tacto abdominal y me controla las pulsaciones y dice que era contractura o por ahí comiste algo que te cayó mal”. En ese momento le recetaron buscapina.

El relato continua con los pedidos formulados por al paciente para conocercuál era la afección pero no le realizaron ningún otro tipo de estudio o análisis.

Cansada de aguardar le dieran una correcta atención y los síntomas que no cesaban decidió retirarse por propia voluntad. Ante el cuadro, familiares decidieron llevarla al hospital Castro Rendon de Neuquén donde cuenta que fue recibida y atendida de manera inmediata. “Apenas llegué me realizaron el control y me derivaron a un consultorio médico donde la doctora noto mi cuadro de deshidratación y me medicaron de manera urgente”.

Finalmente el diagnóstico fue síndrome vertiginoso periférico.

Ya recuperada, Gabriela se cuestiona ¿Quién deja registro de los hacen en Cutral Co y Plaza Huincul ciertos médicos? E invitó a todos sus vecinos a comentar las situaciones vividas en los centros de atención de salud de la comarca.

“Hoy me tocó a mí, el próximo podes ser vos, no dejemos que hagan lo que quieran con nuestra salud”.