En la previa de fiestas, El Roly festejó en La Bebida

El ciclista de Cutral Co Ganó en la 2da etapa de “La Vuelta de La Bebida” en el campeonato sanjuanino.

El día de ayer se realizó la 2dta etapa de la Vuelta de La Bebida que forma parte del campeonato de ciclismo de ruta de San Juan.

Maximiliano “El Roly” Navarrete que viene siendo protagonista del campeonato, volvió a estar en un pelotón de fuga y sobre el cierre metió un gran sprint para poder ganar con comodidad con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 43 segundos.

El ciclista de Cutral Co ya había ganado también la última etapa de la Doble Chepes por este mismo campeonato.

El Roly habló con el medio “Diario de Cuyo” y señaló que “La idea era esa buscar la fuga. Al SEP le había ido bien en la contrarreloj y nuestra intención era buscar el corte para que le duela a ellos. Tiramos lo más que pudimos, no alcanzó para vencerlos pero sumamos una nueva victoria para el equipo”.

Además comentó que está encontrando un buen nivel en San Juan “Me siento muy bien, San Juan me trata de la mejor manera y eso no es una novedad. El equipo me brinda lo mejor así que este triunfo va dedicado para ellos, para mis compañeros, para mi familia que me apoya en este sueño, para el «Turco» (Ricardo Julio, el entrenador) que confía en mí, y para toda los sanjuaninos que me tratan excelente”.