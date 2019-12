Colectivo de egresados fue detenido por el mal estado del aire

En la tarde de ayer un colectivo fue detenido en la terminal de Cutral Co porque el aire acondicionado no funcionaba y los chicos debían viajar a Córdoba. El contingente salió a las 23 en otra unidad.

En la tarde de ayer un colectivo se presentó en la terminal de ómnibus de Cutral Co para llevar a Chicos y chicas a un viaje de egresados a Cutral Co.

La inspectora se subió a verificar el estado del micro y notó que el aire acondicionado no funcionaba y había mucho calor, “al ingresar a la parte de arriba era mucho el calor, era imposible que los chicos pudieran viajar hasta Córdoba así, eso no lo soportas hasta Plaza Huincul” señaló Walter Guajardo, referente de la terminal.

Guajardo determinó que no se dejó salir al ómnibus “se hizo una Infracción al colectivo que viajaba hacia Córdoba que no se dejó salir porque no tenía aire acondicionado. Se intentó hacer la reparación y no se pudo”.

Por otro lado no se dejó salir el colectivo ya que había un compromiso de hacer un trasbordo en Barda del Medio, pero no existía ningún tipo de seguridad al respecto, “supuestamente el coche recuperado iba a estar en Barda del Medio, pero nosotros no teníamos seguridad de que eso ocurriera”.

Finalmente el contingente de egresados partió a las 23 en otro colectivo diferente, “tenía todas las documentaciones pero no funcionaba correctamente el aire acondicionado” destacaron.