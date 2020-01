Trabajadores de maestranza del Hospital a la deriva

Los trabajadores no tienen empresa ya que la que iba a tomar el servicio no inició el contrato. Estarán con quite de colaboración.

El día de hoy los trabajadores de maestranza del Hospital de Complejidad Media de la comarca se encuentran realizando un quite de colaboración ya que la empresa que debía hacerse cargo del servicio, no lo hizo y están a la deriva.

Estuvo con los trabajadores, Néstor Cides, de ATE y explicó “la empresa nueva hoy no se hace cargo del servicio, hay un problema administrativo que no se le hace la orden de pago y hoy los compañeros no tienen patrones, ART y seguro”.

Cides indicó que las autoridades locales de Salud no están presentes, pero recibieron un compromiso de dirigentes provinciales, “no se encuentra en el Hospital el director, la administradora no se hace cargo del problema, llamamos al Vice director y no nos pudimos comunicar. Tuvimos contacto con el secretario general de CTA Alfredo Marcote, se reunió con gente del Salud, están preocupados y van a ver como destraban este problema y que la gente tome el contrato”.

El gremialista indicó que es peligroso que los trabajadores realicen tareas, “no tienen nada, no tienen los insumos, no tiene ropa, ART y es todo bastante peligroso”. Los trabajadores harán presencia en el nosocomio, pero no realizarán tareas de limpieza por lo que advirtieron que puede colapsar el centro de salud.