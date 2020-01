Merlo adelantó que buscarán seguir trabajando con Gendarmería

La Ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo indicó que se de trabajar fuertemente en la comarca por la violencia y que buscarán seguir con presencia de Gendarmería.

Esta mañana se realizó la conferencia de prensa del Ministerio Público Fiscal y la Policía para dar detalles de la investigación del caso del cabo Nahuelcar.

La Ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo, Vanina Merlo, señaló que “es un hecho injusto, que nos golpea como sociedad y es una tremenda pérdida”.

Además dijo que hay que buscar soluciones a los momentos de violencia que se viven en la comarca petrolera, “hay que trabajar muy fuerte en la comunidad por este hecho y por todos los asesinatos que han ocurrido”.

La Ministra convocó a los municipios “entiendo que más allá de la presencia del gobierno municipal o no, necesitamos que sean parte de este objetivo que es combatir el delito y generar una sociedad más sana y saludable”.

Sobre el asesinato de Luis Gabriel Nahuelcar aseguró, “trabajamos muy fuertemente en el caso, me he reunido varias veces con la fiscal del caso, el gobernador me ha pedido que siga paso a paso esto minuto a minuto y vamos a seguir profundizando y llevando a cabo las acciones para hacer una sociedad”.

La funcionaria fue consultada sobre la presencia de las fuerzas nacionales “vamos a seguir trabajando con Gendarmería porque entendemos que la sociedad lo ha demandado y es necesario la vinculación con fuerzas nacionales”.