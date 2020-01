El viento ya voló un techo en Cutral Co

Como estaba pronosticado, se registran fuertes vientos y un viento de una pieza se voló. Además el viento tiró un poste de luz.

Los fuertes vientos ya comenzaron a causar problemas en la jornada de hoy en Cutral Co en el General Belgrano.

Cerca de las 12 las fuertes ráfagas levantaron el techo de una pieza en la calle 13 de Diciembre entre General Paz y Elordi. Los bomberos, Defensa Civil y Copelco ya trabajan en el lugar.

El viento también tiró abajo un poste de luz por lo que personal de Copelco trabaja para que no se registren mayores problemas. Advierte a los ciudadanos que no salgan de sus casas de no ser necesario.

Los vecinos se quejaron del mal estado de algunos postes que están astillados o que se mueven mucho con los vientos.