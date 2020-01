Manos Amigas contra la tenencia irresponsable de mascotas

Las integrantes de la agrupación indicaron que no dan abasto con las castraciones y el trabajo contra el abandono animal.

Esta mañana una integrante de Manos Amigas, la agrupación de ayuda a mascotas, dio detalles del trabajo que realizan y manifestó que no dan abasto.

Todo nació por el accidente que sufrió una mascota de una niña que no tiene los recursos para ir a un veterinario y se nombró a Manos Amigas como posible benefactor.

Andrea Ojeda de Manos Amigas aclaró que no se ocupan de mascotas que tienen dueños y agregó que no dan abasto, “no damos abasto, estamos abarrotadas de animales en nuestras casas, la gente no se concientiza y no tiene respeto por la vida”.

Además detalló que Manos Amigas tiene otros fines, “el fin de la organización es hacer campañas de castración para que los animales no proliferen y que las mascotas no estén en la calle”.

Ojeda criticó a la Municipalidad de Cutral Co porque no realizará castraciones hasta fines de enero, “hasta el 30 de enero no van a dar turno y no va a hacer castraciones, empezamos otro año con esta falencia”.

La voluntaria indicó que no ayudan en caso de operaciones por lesiones porque no tienen recursos y en algunos casos gente ha tomado servicios a nombre de la agrupación generando deuda, “nos han dejado deudas de 10 mil pesos en veterinarias que las debemos pagar para no tener problemas. En una peluquería gastaron 5 mil pesos y ni siquiera fueron a retirar al perro”.