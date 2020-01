Pehuén Páez: “Me faltaron el respeto”

El ahora ex DT de Alianza se mostró dolido por la decisión de la comisión aunque le deseo buena suerte al Club. Además criticó la forma desprolija en la que se maneja el club con el fútbol de primera.

Pehuén Páez habló con el móvil de FM Fuego y destacó que se encuentra dolido por la forma en la cual se manejó la elección del DT para el Federal Amateur, “ahora más tranquilo, pero ahora sorprendido porque fue un golpe duro. Habíamos agarrado una confianza en el torneo que es difícil de agarrar porque el equipo no venía bien, y no se pudo seguir con este proceso”.

Páez tomó el club en in momento complicado y además de lograr el histórico 7 a 0 ante Petrolero (clásico rival), llegó a la final de la Copa Neuquén cayendo en penales. EL joven entrenador dijo que no sabe porque eligieron a otro DT, “no tengo idea que cambio, veníamos con un proceso lindo y llegamos ala final, clasificamos a este torneo que hace rato no se clasificaba. El presidente (Fabia{n Godoy) me llamó y me dijo que iban a buscar a otro técnico”.

El Ex DT que fue jugador del club hasta hace poco declaró que lo que le molestó fue la desprolijidad y la falta de códigos de la dirigencia ya que a fin de año le dijeron que seguía, “es difícil para uno que es hincha, que creció en el club, que es grande y que se queda sin trabajo. Pienso que se me faltó el respeto y no hay código s de quien me contrató”.

Páez fue crítico con las últimas dirigencias por como está Alianza, “estamos sufriendo de formas, venimos de presidentes que no pueden acomodar al club, hacen las cosas mal, la comunicación es mala, no hay gestión. Sufrimos todo el tiempo porque venimos mal, hay jugadores que están cansados de hacer el trabajode dirigente, de hacer gestiones, de conseguir ropa, y es muy difícil ganar un torneo así”.

De todas maneras Pehue dijo que tiene dos ofertas para seguir trabajando y las analizará junto a su familia.