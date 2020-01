Desde Petrogas denuncian competencia desleal

La empresa local perdió un contrato con AESA y aseguraron que la licitación no fue regular.

Petrogas perdió una licitación de un contrato de YPF por lo que varios de sus trabajadores no podrán seguir en la empresa.

Héctor “Letín” Cancio habló con FM Fuego y señaló que la licitación que ganó AESA fue muy irregular “compulsamos desde hace 7 años, sabemos lo que hay que hacer en trabajo y los costos. Nos avisa YPF que perdimos que es algo que puede pasar, pero me dicen que es por el 30 %. Si Yo no conozco y pido un 30 % más en un contrato de ganancia me tienen que pagar una patada y echarme, por lo que AESA con el precio que pasó no alcanza a pagar los sueldos, entonces esa es mi bronca, porque compulsan por un servicio que no van alcanzar a pagar”.

Cancio manifestó que la gente va a quedar con trabajo, “pero la gente me llama que se quiere quedar acá”.

El empresario criticó a YPF porque asegura que no apoya a las pymes y se desvaloriza el compre de la comarca, “vamos perdiendo identidad, se achican las empresas cuando vienen otras grandes” dijo y agregó “son mentiras que YPF defiende el compre neuquino, solo piensa en negocios”.