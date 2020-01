Pereyra: Vamos paralizar todo si no se da marcha atrás con los despidos

El secretario general del gremio petrolero manifestó que si se activan los despidos luego de la conciliación obligatoria pararán toda la producción de los pozos.

Esta mañana estuvo el secretario general Guillermo Pereyra en una asamblea informativa en los yacimientos de la comarca petrolera.

Pereyra aseguró que no han tenido una reunión con las empresas afectadas y que no han mostrado iniciativa de solución, “A parte de las asambleas informativas que venimos realizando, estamos terminando la conciliación de obligatoria y no hemos logrado reuniones a pesar de convocar a las empresas que se van en evasivas”.

El secretario general afirmó que habrá paro si no se llega a una solución con los trabajadores dentro de las empresas, “la otra semana se van a activar los despidos si no hay acuerdos , va a haber un gran conflicto sino se puede arreglar, y lo que buscamos es evitarlo porque no podemos llegar a una cuerdo con trabajadores en la calle. Tienen que quedar adentro todos no hay otra forma, se activan los despidos y se paraliza todo, hasta la producción”.

Pereyra señaló que el gobierno está preocupado por el asunto y está tomando acciones “el gobernador Omar Gutiérrez lleva 3 días en Buenos Aires muy preocupado y quiere que se arregle el tema, nos sentimos acompañados por esto. Voy a hablar con la gobernadora de Río Negro porque tiene actividad también en los pozos”.

El líder sindical fue consultado por cambios en el convenio colectivo y aseguró que no son necesarios, “no es un obstáculo el convenio, no es necesario firmar otro convenio, pero si agregar un comité mixto por el tema de seguridad es lo único que queremos hacer”.