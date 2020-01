Huincul será querellante en la causa de los disturbios de fin de año

El 20 de Diciembre se registraron incidentes en la entrega de bonos sociales. El intendente Suárez aseguró que tuvieron que ver personas identificadas y adelantó que serán querellantes en la causa.

El intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, fue consultado sobre los incidentes de fin de año en la entrega del bono social y lamentó lo ocurrido, “fue un trabajo muy lindo que hizo acción social, prolijo y un equipo especuló con la necesidad de la gente y eso no ayuda para nada”.

Suárez apuntó a un grupo organizado y dijo que no eran más de 10 personas las que iniciaron los incidentes, “son 7 personas que especularon, hay gente que tenía necesidad y otra que a la mañana había cobrado un cheque”.

El jefe comunal indicó que el municipio tomó cartas en el asunto ya que se presentarán como querellantes en la causa por los incidentes, “vamos a trabajar como querellantes ante estas personas, hubo gente lesionada y efectivos. El primer día me junte con el abogado para pedir la formulación de cargos y nos vamos a presentar como querellantes porque eso no se puede permitir, la violencia no se puede permitir”.