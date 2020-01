Se realizó la Feria del Programa Mohair en Paso Aguerre

Durante la exposición se seleccionaron reproductores caprinos de Angora, se evaluó el trabajo realizado y los avances que se van logrando en materia de mejoramiento genético y reproductivo. En la feria salieron a la venta 44 animales de los cuales se vendieron nueve, por un total de 137.800 pesos.

Este sábado se realizó en Paso Aguerre una nueva Feria interna del Programa Mohair Neuquén. La convocatoria se desarrolla desde hace más de 17 años con el objetivo de ofrecer animales de genética superior para que los productores continúen mejorando sus majadas.

El evento fue en la chacra de recría de raza Angora, lugar que funciona de manera complementaria a la chacra provincial Campana Mahuida y su laboratorio de Biotecnologías, afianzando un espacio de trabajo conjunto entre la subsecretaría de Producción, la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la comisión de fomento local y el Programa Mohair Neuquén.

El presidente de la comisión de fomento local, Alberto Gómez, agradeció a los referentes del ministerio de Producción e Industria y Senasa que estuvieron presentes y destacó “el convenio de la chacra con la comisión de fomento como espacio que nos une”. Además, puntualizó que la comuna avanza en el proyecto de “la planta de alimento balanceado, algo importante para todos porque en invierno es necesario y al salir de la primavera, con las pariciones, muchas veces es necesario suplementar”.

“La idea es que esto sirva no sólo a la gente de Paso Aguerre, sino también acompañar y ayudar a los productores de otras localidades”, dijo y aseguró que “todos estos años que lleva el Programa Mohair ha cambiado mucho la situación de los crianceros, con la mejor venta y toda la infraestructura”. Agregó que “es necesario instar a que el resto se sume y entender que, si no nos unimos, si no trabajamos juntos, no se puede salir adelante”.

Berta Martín, de San Ignacio, es nueva en el Programa Mohair y contó que el estar en él implica “más beneficios, porque se paga mejor el pelo y puedo solventar los gastos que me producen los animales”. Dijo que de otra forma “no me alcanzaría para comprar forraje, pasto o alimento balanceado”.

Al ser consultada sobre cómo decidió ingresar al programa, contó que “fue después de una capacitación y luego de hacer una prueba con el Mohair. Me quedó la idea de tener pocos animales, pero ir mejorando. Ahora comencé a trabajar con mis hijos que me ayudan y vi el resultado de todos los trabajos que hago, como es el caso de mejoramiento genético, esquila limpia, limpieza en el pelo y en parición, entre otros. He hecho bastante mejoramiento en el pelo y he entregado fino. Voy a seguir hasta donde pueda”.

Remate

En la feria salieron a la venta 44 animales, de los cuales se vendieron nueve, por un total de 137.800 pesos. Entre ellos, cinco fueron de la chacra provincial Campana Mahuida (cuatro dos dientes y uno cuatro dientes) y cuatro animales fueron de la chacra de Recría de Paso Aguerre (uno seis dientes y tres dos dientes).

Los productores pudieron contar con financiamiento de la cooperativa de Pequeños Productores de la zona Centro con una base de 12.500 pesos para los animales sin certificar y 15.000 pesos los animales certificados por la Asociación de Criadores (Saccra). Campana Mahuida, que llevó ocho animales (siete dos dientes y uno de cuatro) todos certificados, también ofreció financiamiento.

Neuquén es la única provincia que ha registrado la raza Angora creándose por ello la Simple Asociación de Criadores Caprinos de Raza Angora (Saccra), entidad que, entre otros puntos, unifica el estándar racial Angora.

El programa reúne en Neuquén a distintas organizaciones que nuclean a más de 350 productores. Desde la subsecretaría de Producción informaron que este año se recriarán también castrones provenientes de transferencias de embriones adquiridos de Cabañas de Sudáfrica, y se introducirán al menos dos castrones de dos años provenientes de Transferencias de embriones también sudafricanos.