Policía sacó a una familia del Otaño antes de ser linchada

El domingo a la madrugada una familia fue retirada del barrio ya que uno de sus integrantes había robado y luego amenazado de arma de fuego.

Entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada la policía tuvo que acudir a proteger a una familia ante la posibilidad de que se produzca un linchamiento.

Desde la Dirección de Seguridad Detallaron que el hecho ocurrió entre las calles Arrayanes y Misiones en una casa de alquiler y cerca de 40 personas querían golpear a una madre y su hijo e incendiar la vivienda.

Al parecer el sujeto había intentado robar en una vivienda y luego ante el reclamo de vecinos los amenazó de arma de fuego. Para evitar que sea linchado el sujeto fue enviado a la Comisaría Sexta

Finalmente la familia retiró sus pertenencias de la casa de alquiler y se marchó acompañada de la policía cerca de las 3 de la madrugada.

Desde la DSI indicaron que no pudieron actuar en relación al robo ya que no se registró una denuncia por lo que pidieron a los vecinos en general que realicen formalmente un escrito, “se investiga que hubo un intento de robo, sino se formaliza la denuncia no podemos trabajar con el comentario”.