Manifestantes cortaron avenida San Martín y Suárez salió a aclarar la situación

Desde temprano reclamaban frente a la Municipalidad de Huincul y ahora cortan la avenida San Martín. Reclaman que se los atiendan y que se cumplan compromisos políticos.

Desde el día de ayer vecinos reclaman frente el municipio de Plaza Huincul para ser atendidos por el intendente Gustavo Suárez o el secretario e gobierno, Guillermo Pérez.

Alicia, una de las manifestantes señaló que “la intención se ser recibidos por el ejecutivo municipal porque trabajamos por ellos en campaña y quedaron con compromisos políticos y no los cumplieron”.

Además por la falta de respuesta decidieron cortar la avenida que se une a Ruta 22 “no ha bajado nadie a recibirnos y no nos solucionaron nada y por eso decidimos salir a la ruta”.

Por su parte el intendente Gustavo Suárez indicó que a este grupo de personas los atendió el día de ayer y durante estos días se dedicó a dar distintas audiencias, “ya atendí a este sector y queda otro que es el que ocasionó los disturbios en Diciembre, los voy a atender a medida de que tenga tiempo porque también hago gestiones en provincia y en unas semanas debo viajar a Buenos Aires por 5 temas concretos”.

El mandatario afirmó que siguen tratando de ordenar el municipio internamente y eso puede generar malestar de algunos sectores que no serán tenidos en cuenta para trabajar en el sector monotributo “estos inconvenientes que surgen de ir organizando internamente a los que se refiere a monotributistas y empleados municipales. Hay que trabajar sin presión porque cuando no se puede no se puede”.