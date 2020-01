El fútbol femenino de Huincul arranca con amistosos

Este sábado arranca la actividad del fútbol femenino con amistosos antes del arranque oficial.

Este sábado 25 en el Parque Perito Moreno se disputarán amistosos antes del arranque del fútbol femenino oficial.

La actividad se dividirá entre la ronda de ganadores y perdedores según la ocupació que tuivieron en la tabla el año pasado.

Los partidos arrancarán desde las 10 de la mañana y la zona de ganadoras será en la cancha 1 y los otros partidos en la cancha 2.

Partidos:

Zona de Ganadores (cancha N°1)

10 hs. Viejas Locas Vs. Las Crack.

11 hs. Tapitas Vs. Sporting.

12 hs. Las Unicas Vs. Rejunta.

13 hs. Center vs. Deportivo Belgrano.

Zona de Perdedores (cancha N°2)

10 hs. Ciclon vs. Gladiadoras.

11 hs. La Comarca vs. Bajo Cero.

12 hs. Avellaneda vs. Sauzal Bonito.