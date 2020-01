Quite de colaboración en laboratorio por nombramiento al azar

El personal de Laboratorio del Hospital realiza un quite de colaboración por un nombramiento que no respetó los procedimientos del convenio colectivo de trabajo.

Desde comienzo de semana el sector Laboratorio del Hospital de Complejidad Media de la comarca se realiza un quite de colaboración por un nombramiento fuera del convenio colectivo de trabajo.

Cristina Ibarra del Sector Hemoterapia relató que “tenemos una compañera que viene de otro Hospital que viene de un nombramiento arbitrario, consideramos que es así porque no se cumple la pauta del convenio colectivo de trabajo que tanto costó conseguir”.

La técnica aclaró que no tienen problemas personales con la chica en cuestión, “pero está siendo que estemos con una situación complicada porque no hay lugar físico, Hemoterapia funciona en la cocina del Laboratorio y no hay cargo para cumplir”.

El quite de colaboración es de 6 a 10 de la mañana y están atendiendo las emergencias “a la persona se le está impidiendo entrar a trabajar, no hubo concurso interno, no se respetaron las jerarquías necesarias y son un montón de cosas irregulares”.

Además aclaró que el problema es con la Sub-secretaría de Salud de Neuquén, “tenemos buena voluntad del Hospital y de Zona Sanitaria V, se presentó nota, se explicó el problema pero es de mucho más arriba el problema, se hizo el caso omiso a lo que explicó la jefa del Laboratorio, se saltean toda las jerarquías, el quite es contra la subsecretaría de salud”.

Por otro lado indicó que es una manera de marcar límites “si seguimos así va a venir cualquiera y vamos a seguir hacinados dentro de un cuarto trabajando”.