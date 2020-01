Denuncian cierre de la oficina de violencia en Huincul

María Ester Ragni denunció que la Oficina de Violencia de Huincul fue cerrada por la cúpula policial local.

Esta mañana la referente de la lucha de violencia de género que se desempeña dentro del ámbito del Consejo de la Mujer, María Ester Raggni, denunció que la oficina de Pedro Rotter fue cerrada.

“Yo recorro las comisarias para ver como funciona porque siempre recibo quejas y me presento en la oficina de violencia en Plaza Huincul y me entero que la levantaron” relató Ragni.

Para la activista esto no es un hecho aislado ya que afirmó que no le dan soluciones desde la policía a las mujeres víctimas de violencia, “esto viene desde hace muchos años porque la personalidad de la policía es con mentalidad machista y misógina”.

Ragni indicó que esta es la disposición de la cúpula policial local ya que desde Provincia desconocían al situación, “llame a la secretaria privada del gobernador y no están enterados de esto”.

Además dijo que la Comisaría de Familia de Cutral Co no funciona plenamente, “en la comisaría de la familia no tiene personal suficiente entonces la mujer maltratada tienen que irse a la Comisaría 14 lo cual es un destrato”.