Advierte por estafas a jóvenes

Desde la Dirección de Seguridad indicaron que no solo los adultos mayores son los apuntados por estafadores y pidieron estar informados ante estafas.

Esta mañana Claudio Vinet de la Dirección de Seguridad Interior informó que no han dejado de recibir denuncias de estafas telefónicas pero en este caso no solo los abuelos son las víctimas, “tomamos conocimiento de estafas telefónicas y no solo hablamos de adultos mayores, sino también por casos a jóvenes”.

El sub director llamó a la comunidad a tener cuidado y señaló que los jóvenes también deber desconfiar de los mensajes de texto que llegan con características desconocidas.

Vinet dio algunas consideraciones a tener en cuenta para evitar estafas, “deben tener cuidados por mensajes de textos, hay que prestar atención a los prefijos de los números de celulares que llaman, no dirigirse a un cajero por recomendaciones de extraños, no dar información del núcleo familiar, educar a la familia sobre este tipo de estafas y ante cualquier situación que se produzca llamar a la policía”.