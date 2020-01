Piden que la cabo Hernández llegue al juicio detenida

Ayer se le otorgó prisión domiciliaria a la cabo Hernández, acusada de asesinar a su pareja. La familia espera que se haga el juicio antes de marzo.

Ayer finalizó la prisión preventiva a la cabo Magalí Hernández ya que se cumplieron los 3 meses ordenados por la justicia.

La familia de Dante Biazzetti que fue asesinado el 8 de octubre, pidió ayer que se extienda la prisión preventiva, pero esto no ocurrió ya que la, acusada estará con prisión pero en su casa, “ayer fuimos nosotros a fiscalía con la querella para pedir dos meses más de prisión y que llegue a juicio detenida en la U-16 , pero no fue posible” relató Vanesa hermana de Dante.

Desde la justicia señalaron que no podían seguir con Hernández presa, pero le otorgaron prisión domiciliaria por dos meses.

Ahora la familia pide que se haga el juicio de manera inmediata y que Hernández no quede en libertad cuando se termine la prisión domiciliaria en marzo, “el 2 de febrero se termina el plazo de investigación y todavía no está la fecha del juicio. Pedimos que no se tarden en hacer el juicio porque están todos los testigos y las pruebas”.