Los desocupados cortan la ruta 22 a la altura del Cristo en Zapala desde ayer. Crece la tensión en el corte.

Hoy los desocupados de Zapala se mantienen en la Ruta Nacional 22 a la altura del monumento a Cristo. Levantan el corte cada 3 horas pero solo pasan 25 autos y dos camiones.

Los desocupados cortaron la ruta el año pasado y consiguieron compromisos de ayuda y una mesa para generar puestos de trabajo, pero volvieron a las protestas por el no cumplimiento de lo pactado.

Fabián Antigual aseguró que crece la tensión sobre todo con camioneros porque solo pasan dos cada 3 horas.

Ahora apuntan contra el gobierno de Zapala y de Neuquén en un comunicado en el que firman que la situación e complicará más “El gobierno de Koopmann, con el aval del gobierno provincial, ha eliminado los beneficios municipales de ayuda de alquileres, bonos alimentarios y de servicio, creando un plan de $6000 que dejará afuera a cientos de desocupados”.

Además señalaron que no se ha trabajado en la creación de trabajo genuino “La creación de puestos de trabajo que dice Koopmann y sus funcionarios no existe, porque en realidad son planes de $6000 con una contraprestación sin ninguna cobertura social. Las cooperativas de trabajo de las que hablan, además de esconder trabajo en negro, aún no tienen fecha de inicio”.

Hay caminos alternativos que están en buen estado para vehículos livianos.