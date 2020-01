Los vuelos nocturnos en la comarca son de práctica

Ante la inquietud de vecinos explicaron que hay vuelos nocturnos de práctica sin aterrizajes en el Aeropuerto de Cual Co.

Esta mañana se planteó la inquietud de vecinos por presuntos vueltos nocturnos que llegan a Cutral Co.

Roy Moya, director del Aeródromo y fiscalizador del ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), indicó que los vuelos son de práctica

“Los pilotos de las distintas escuelas de vuelo de Neuquén o escuela de vuelo de Cutral Co hace vuelos nocturnos ya que los alumnos deben de conocer el terreno, su ubicación y formas de proceder. Por eso se les denomina vuelos nocturnos e instrucción” explicó el funcionario.

Además indicó que no hay aterrizajes nocturnos porque es peligrosos “No aterrizan en el aeródromo de Cutral Co porque este no tiene balizamiento. Asimismo desde el aeropuerto de Neuquén nos informan tipo de vuelo, aeronave, procedencia y tipo de vuelo, que se denominan vuelos de instrucción” detalló y agregó que está el movimiento de naves a disposición.