Prisión domiciliaria a ladrones que dejaron a taxista en silla de ruedas

Lo definió la justicia Neuquina y la víctima ya se manifestó en contra “esto me mata”.

El ministerio Público Fiscal informó que los acusados de robar, disparar y dejar en silla de ruedas al taxista Pablo Sánchez, quedaron con prisión preventiva.

Un Tribunal de Impugnación (T.I) revocó la prisión preventiva a D.C. A.H.J.J y E.E.R.M, los tres acusados de participar en el robo en el que el taxista Pablo Sánchez sufrió graves lesiones.

En una audiencia realizada ayer en la Ciudad Judicial, y ante la oposición del fiscal jefe Maximiliano BreideObeid, los jueces Fernando Zvilling, Florencia Martini y Richard Trincheri modificaron la medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria e impusieron a los tres acusados la prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a testigos del caso.

“Diez veces se revisó esta medida cautelar de prisión preventiva en seis meses”, planteó el fiscal jefe durante la audiencia. Añadió que “no es el momento este para ver alternativas a la prisión preventiva porque eso ya fue hecho y la medida fue confirmada”. Y remarcó que “la prisión preventiva fue discutida en base a riesgos procesales que fueron confirmados”.

Por unanimidad, los jueces no compartieron los argumentos del representante del Ministerio Público Fiscal y del tribunal que había impuesto la prisión preventiva.

La víctima que quedó en silla de ruedas, pablo Sánchez, habló con el medio LM Neuquén y señaló “Me cayó re mal cuando me enteré que les habían dado domiciliaria, porque tendrían que estar preso hasta el juicio. Emocionalmente como soy yo, esto me mata. Esto no puede ser así, a mí me arruinaron la vida”.