El Hospital compró nueva impresora 3D y se alista para construir prótesis

Esta mañana se hizo la presentación de una nueva impresora 3D y se especificó que se comenzará en marzo con la segunda parte del proyecto para realizar prótesis

Hoy el Hospital de Complejidad Media de la comarca presentó una nueva impresora 3D para la construcción de prótesis de plástico.

El Dr y Cirujano Suárez relató que un proyecto nació en Buenos Aires con un joven ingeniero Gino Tubara para crear prótesis articuladas para pacientes con deficiencias en extremidades superiores, “a causa de eso se estudió desde el hospital y presentamos un proyecto y la dirección del hospital, la administración y la cooperadoras hicieron la primera inversión de una impresora 3D para hacer prótesis, hoy se compró otra impresora de mayores dimensiones que ayuda a hacer prótesis de mayor tamaño para adultos y demás”.

Suárez comentó que la segunda etapa del proyecto comenzará en marzo del 2020 ya que en la primera se estudió, se investigó y se hicieron prótesis de menor tamaño, “se hicieron férulas de fijación que se entregaron a la guardia del hospital que van a reemplazar parcialmente a las férulas que se usan cuando alguien tiene una lesión traumática en muñeca brazo o codo. Estas férulas son muy higiénicas y si hay un trauma abierto se puede observar y son resistentes”.

El profesional de la salud explicó como será el próximo paso, “La segunda etapa va a hacer desde marzo en donde los pacientes se van a dirigir a kinesiología y fisioterapia, se va a recibir al paciente, se va a ser una evaluación del faltante que tiene para una prótesis adaptada y el ingeniero encargado y se la va a imprimir”.

Las prótesis serán para todas las personas, no importa si tienen obra social o no y aclararon que “son prótesis de material adaptable al miembro, no van a cumplir la misma función pero va a ayudar a hacer las tareas básicas”.

