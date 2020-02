ATEN: “El comienzo de clases depende de Gutiérrez”

Representantes de los docentes y el Gobierno provincial se reunieron en una mesa técnica y desde el gremio firmaron que no se avanzó por la falta de funcionarios de peso. Aseguran que la pelota la tiene el gobierno.

En la mañana de hoy en Neuquén capital se reunieron representantes del gremio docente ATEN y del Gobierno Provincial. Desde el gremio destacaron que no se registraron avances significativos.

La Mesa pasó a un cuarto intermedio para el martes 11 de febrero en Neuquén capital y desde el gremio docente “esperan que se hagan presentes los ministros para poder avanzar”.

El responsable de prensa de ATEN, Lucas Zori, señaló que la mesa de hoy correspondía al mes de septiembre “fue una mesa técnica que venía atrasada desde el año pasado, cuando firmamos el acuerdo había una mesa para el mes de septiembre para discutir una distorsión de los puntos de hora cátedra y de cargos directivos y para empezar a discutir un monto por material didáctico y por incorporación de tecnología, por la fecha también fue oportuno reclamar la indexación de los salarios, las actualizaciones trimestrales”.

El responsable de prensa indicó que no se avanzó mucho en la mesa ya que no había funcionarios de peso para hablar de temas exactos, “en la reunión no tuvo avances porque no estuvo la ministra Cristina Storioni o Graciela Grondona- Subsecretaria”.

Ante la posibilidad de cambiar el acuerdo, Zori destacó que el sistema de actualización de salarios por el índice de inflación provincial (IPC) es lo que más convence a la dirección e ATEN y a la oposición, “tanto la conducción como los compañeros de oposición, valoraron los 3 años de acuerdo de actualización trimestral porque han acompañado la inflación del gobierno macrista, eso pudo cuidar el bolsillo de la clase trabajadora. Con la inflación que hay no existe otra posibilidad”.

Para ATEN la pelota la tiene el gobierno provincial, “Desde el último plenario se dejó en claro que hay voluntad de arrancar las clases y el gobernador debe romper el estilo de que cuando hay elecciones las clases pueden comenzar, pero cuando no es un año electoral no pasa lo mismo . El inicio de clases depende del gobernador”.