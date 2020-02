La familia de Biazetti reclama fecha para el juicio

La familia del hombre asesinado pedirá hoy a la justicia que se determine una fecha para juzgar a la pareja, Magali Hernández, principal acusada.

Este mediodía la familia del hombre asesinado el 8 de octubre, Dante Biazetti, se movilizará desde la Plazoleta del Reloj hasta la Fiscalía para reclamar que se fije una fecha para el juicio a la principal acusada.

La principal acusada es la pareja de Dante con la que tuvo dos hijos, la cabo de la policía Magalí Hernández.

La cabo permanece con prisión domiciliaria hasta Marzo por lo que la familia de Biazetti reclama ante la justicia que se fije la fecha del juicio y que se haga antes de que la acusada quede en libertad.

Vanesa Biazetti pidió el acompañamiento de la sociedad, “hoy 12.15 nos juntamos en el reloj y vamos a ir a fiscalía ya que se termina el periodo de investigación y pedimosque se tenga la fecha de juicio antes que se terminé la prisión domiciliaria”.

Por otro lado dijo que están viviendo una situación delicada con los hijos de la pareja ya que se acordó que estén una semana con cada familia y además la justicia prohibió el contacto de los menores con la madre, acusada de asesinato.

Vanesa, que es hermana de Dante, indicó que la cautelar no se respetó al igual que el periodo de visita por lo que recurrieron a la justicia sin éxito. Indicó que si todo sigue igual reclamarán en Neuquén capital “vamos a viajar a Neuquén porque no puede ser que no tengamos respuesta”.