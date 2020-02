José Rioseco le cerró las puertas a Cipolleti

El Albinegro clasificó al cuadro principal y debe jugar con Colón de Santa Fe, pero el intendente de Cutral Co adelantó que no harán un esfuerzo para albergar ese partido por los incidentes que causaron sus hinchas en el pasado.

Cipolleti clasificó a las 32avos de final de la Copa Argentina al empatar 1 a 1 de visitante ante Ferro de General Pico.

Ahora enfrentará a un equipo de Primera y que viene de ser finalista de la Copa Sudamericana como Colón de Santa Fe.

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, fue entrevistado por Radio Capital 88.5 de Neuquén capital y declaró que no harán el pedido para albergar este partido por los incidentes que causaron los hinchas de Cipo, “No voy a exponer al público a un mamarracho. Hicimos un gran esfuerzo. Se ve que los muchachos de la hinchada de Cipolletti interpretan otra cosa”.

“Cipolletti fue el único equipo con el que tuvimos inconvenientes en el desarrollo de la Copa Argentina” recordó el jefe comunal.

Cabe recordar que en el 1er partido VS Arsenal la gente de Cipolleti arrojó piedras contra el público de Cutral Co y en el segundo VS Almagro causaron incidentes, rompieron alambrado, prendieron fuego y sacaron un matafuegos a los Bomberos.