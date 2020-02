El vóley local tiene finalistas

Se terminó la fase regular del torneo de verano y mañana jueves se disputarán las finales en ambas ramas.

El día de ayer en el Gimnasio Municipal de Cutral Co se terminó de jugar la fase regular del torneo de Vóley local.

Por estos resultados se definieron los finalistas que buscarán el campeonato mañana jueves desde las 19.30

En el femenino las finalistas son Yuna y Las Vikis mientras que Alihuen y Las Guapas jugarán por el 3 puesto.

En los varones la final la disputarán Aeroparque A vs Aeroparque B, y por el 3 y 4 puesto se enfrentarán Master vs Escuela Vóley de Cutral Co.