Los niños Biazetti retornaron con la familia paterna

Esta tarde los niños de Dante Biazetti y Magalí Hernández (víctima y acusada de asesinar) retornaron a la casa de la abuela Paterna.

La familia de Dante Biazetti denunció que no se respetaba el acuerdo de que los niños estén una semana con cada familia por lo que no los veían desde el 27 de enero. Además la justicia determinó que los niños no debían tener contacto con la madre, que está con prisión domiciliaria acusada de asesinar a su pareja.

Finalmente está tarde los niños quedaron bajo tutela de la abuela materna por una semana y se definió respetar el acuerdo para que estén una semana con cada familia.