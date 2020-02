Rioseco: “Provincia genera un olvido sobre Cutral Co”

El ex intendente Ramón Rioseco se quejó porque no fueron incluidos en los proyectos de energía renovables.

Ramón Rioseco, Intendente mandato cumplido de Cutral Co, fue entrevistado por FM Fuego entre semana y dejó varios títulos.

Cuando fue consultado por el proyecto del Gobierno Provincial sobre el parque eólico Rioseco manifestó, “lamentablemente puso en la agenda el programa de energía limpia que en un momento nosotros fuimos precursores y avanzamos sobre la temática, costó mucho y Provincia genera un olvido sobre Cutral Co, nos pasó por arriba”.

De todas maneras el ex intendente dijo que la ciudad tiene sus proyectos propios, “nosotros no nos quejamos y nos ponemos a trabajar, se está trabajando muy fuerte para instalar un parque solar así que pronto vamos a tener noticias”.

El referente del FYPN fue consultado sobre la toma de tierras en la capital y sostuvo que “el tema de la tierra es un problema de estado y un problema de derecho, el derecho a la tierra debe ser un derecho universal, más estando en la Patagonia en donde sobra tierra”.

Además criticó a los gobiernos por el problema que estalló con la toma “son muchos años de no ocuparse de la tierra pública, de no poner los servicios, no hace falta plata sino herramientas y organización institucional”.

Con respecto al panorama nacional confió en Alberto Fernández pero agregó que la situación no es fácil, “lo veo muy difícil porque la deuda condiciona todo el gobierno, debemos tratar de hacer una buena negociación, que nos den plazos. El país está en stand by mientras se solucioné el tema de la deuda. Creo que el otro gobierno trabajó seriamente en la especulación financiera, tomó crédito y eso no se ve en ningún lado porque no se ve en obras, en la industria”.