Policía explicó el no de apoyo a los bomberos el viernes

El viernes se conoció que la policía no pudo auxiliar a bomberos por no tener nafta en un móvil. Desde la policía aclararon que se debió a un problema con una oblea que ya se solucionó.

El pasado viernes a la tarde Los Bomberos de Plaza Huincul acudieron a un incendio al B° Otaño, pero fueron atacados a piedrazos y luego amenazados con arma de fuego.

Detallaron desde bomberos que la policía no pudo auxiliarlos porque el móvil estaba sin nafta.

Claudio Vinet, subdirector de seguridad interior, indicó que al principio no acudieron porque los bomberos actuaron ante la urgencia y no solicitaron apoyo inmediato. Y sobre la falta de nafta afirmó que se trató de un problema de una oblea, “podemos decir que tuvimos inconvenientes con el sistema de las obleas ya que la base no la leía”.

Vinet declaró que ese fue el único inconveniente, “pero los móviles están operativos y ya está solucionado el tema”.

Por otro lado se informó que uno de los móviles fue atacado en un estacionamiento por lo que deberá ser reparado en la capital, “el sábado a las 19.20 un móvil policial nuevo para el área 1 estaba estacionado en un patio y un hombre arrojó una piedra y rompió la luneta por lo que quedó desafectado”.

Vinet dijo que hay filmaciones que serán analizadas para detectar al sujeto que rompió el móvil.