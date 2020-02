El Gobierno suspendió la mesa con ATEN

Los funcionarios explicaron que la mesa se suspendió por estar abocados el problemas de las tomas en Neuquén capital.

El día de hoy debía realizarse la mesa técnica entre representantes del gremio docente y del gobierno provincial.

Finalmente no se llevó a cabo porque los funcionarios provinciales justificaron que están abocados al problema de la toma masiva de tierras.

Esta 2da parte de la mesa técnica debía retomarse después del cuarto intermedio de la semana pasada.

El responsable de prensa de ATEN, Lucas Zori, señaló no se avanzó mucho en la mesa de la semana pasada ya que no había funcionarios de peso para hablar de temas exactos, “en la reunión no tuvo avances porque no estuvo la ministra Cristina Storioni o Graciela Grondona- Subsecretaria”.