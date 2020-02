Box: Mauro Palacios pelea en Chile

El boxeador de Huincul participará del II Campeonato Sudamericano organizado por la WBC.

El día de ayer Mauro Palacios partió a Chile para ser parte del Campeonato Sudamericano que se desarrollará en la ciudad de Chonchi.

Antes de partir el púgil dialogó con Fuego24 y destacó que se preparó bien para esta primera cita del 2020, “me siento bien, arranque a entrenar el 4 de enero y he estado bien. Estoy en el peso adecuado para la categoría de hasta 75 Kg”.

El Torneo tendrá a representantes de diferentes países y es a eliminación directa hasta llegar a la final.

El boxeador ya tiene experiencia en estas competencias, pero es la primera vez que sale de Argentina, “es la primera vez que peleo fuera del país, aunque participe en un Sudamericano en Mendoza”.

Palacios consideró que esta competencia internacional le sumará mucho a su box, “me ayuda muchísimo esto, es otra experiencia, es otro nivel medirme con gente de otros lados y abre otras puertas”.

El boxeador tiene entre ceja y ceja el profesionalismo, “me faltan hacer 3 o 4 peleas y me quiero largar como profesional”. Además agradeció el apoyo de su ciudad, “agradezco a la gente de Plaza que siempre me escribe, al director de deporte Rubén Benegas y al concejal Bruno Porco que me ayudaron para poder viajar”.