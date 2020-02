Equipo barrial necesita ayuda para viajar

Se trata de un grupo de chicos integrantes del Club Deportivo Elisur que, gracias al esfuerzo y las ganas de los menores, han llegado a la semifinal de la Neuquén Cup.

Ante la posibilidad de esta participación, Rubén uno de sus coordinadores se mostró preocupado por las dificultades que se les presentan a la hora de viajar para disputar el próximo encuentro. Es que no cuentan con movilidad propia ni con recursos para contratar un transporte. “Da mucha pena que no tengamos los recursos para poder ir a competir, pero no tenemos vehículos” manifestó Rubén.

El Club Deportivo está integrado por jóvenes de los barrios Peñi Trapun, Nehuen Che y Belgrano. Los que están en condiciones de viajar son 14 chicos de la categoría 2010

Quienes puedan colaborar con aportes o con un transporte pueden comunicarse al 299-5072899