Copelco solucionó los problemas generales y se abocará a los reclamos puntuales

La Cooperativa informó que quedaron solucionados todos los problemas generales y ahora piden que los usuarios reclamen para saber en qué domicilios falta energía.

El día de hoy Copelco logró solucionar los problemas generales que causó la tormenta del martes a la noche.

Ahora la cooperativa se dedicará a solucionar los problemas puntuales de cada usuario y en último turno los problemas de iluminación callejera.

Por este motivo Copelco solicitó que los usuarios que todavía no tienen servicio eléctrico avisen a la línea de reclamos (114) para que los operarios los visiten, “solicitamos a nuestros asociados que en forma particular aun NO cuenten con el servicio de Energía, vuelvan a realizar el reclamo (114), para asistir de manera más efectiva a quienes aún no cuenten con energía domiciliar”.

En conferencia de prensa Pablo Castro, Sub-gerente de Energía de la cooperativa señaló, “lo más grave ya lo pudimos resolver, anoche resolvimos barrio Norte y van a quedar reclamos individuales que lo vamos a resolver en el transcurso de hoy. La prioridad es dejar a todos con energía y después seguir con la iluminación pública”.