Atropelló a quien lo acosaba y debe pagar 80 mil pesos

Un hombre relató que vive con miedo de que un sujeto con el que trabajó, lastime a su familia y admitió que el 3 de enero lo atropelló. Ahora debe pagar 80 mil pesos por el accidente.

Como informó Fuego24 el 3 de enero se produjo un violento accidente en la calle Córdoba de Cutral Co cuando un hombre a bordo de una Cross Fox atropelló a un sujeto en una moto 110.

El hombre, Milton San Martín, se presentó en la radio el día de hoy y relató que actuó de esa manera porque llegó a un punto límite, “yo lo provoqué el accidente porque me cansó, ese día fue hasta mi casa y me rompió la camioneta. Llegue de viaje y la dejé afuera y pasó 5 veces por mi cuadra rompiéndome la camioneta y ese día me cansé. Me amenaza a mi señora, me amenaza en mi trabajo, yo hice denuncias y la justicia no hizo nada desde noviembre a enero”.

El hombre dijo que trabaja por los Plus salariales y hace otras “changas” de albañilería y ahora la justicia le determinó que debe pagar 80 mil pesos por el accidente que afectó el vehículo de un tercero. “No puedo pagarlo, cobró 9 mil pesos por mes, solo puedo hacerlo por cuotas”.

El problema nació luego de un problema de trabajo “fue por un trabajo en el Aeropuerto, éramos dos empleados y el jefe lo hecho a él y yo quedé trabajando en la instalación de cordones y desde ahí me molesta, va a mi trabajo y me tira las herramientas”.

El hombre presentó las denuncias en la radio que datan desde el mes de noviembre al 3 de enero.

Además reiteró que tiene miedo por su familia y dijo que es capaz de tomar una drástica decisión, “por mi no, tengo miedo por mi familia. Voy a tener que pensarlo y hacer lo que dios quiera me lo cruzo, agachar la cabeza y darle para adelante. Estoy cansado”.