Se incendió la escuela 106 de Plottier

Esta mañana se conoció sobre el siniestro en el establecimiento de Plottier donde rápidamente se evacuó al personal que se encontraba en el edificio.

Luego del trabajo de los Bomberos voluntarios se conoció a través de las redes sociales que el foco ígneo se inicio por un cortocircuito y una docente del establecimiento informó en AM550 que el año en el mismo salón también hubo un cortocircuito.

«Un docente agarró un matafuego pero estaba sin carga. Esta escuela no tiene salida de emergencia, no me imagino todo lo que hubiese pasado si había chicos”, dijo la docente.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.