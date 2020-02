Menor de edad denuncia brutal golpiza

La joven de 16 años declaró que una mujer la golpeó por un viejo entredicho con su hija que ya había quedado en el pasado.

Yanet declaró que el martes por la noche fue a comprar cigarrillos a la estación de la avenida San Martín y allí se cruzó con una mujer que luego la siguió hasta la pasarela del B° Soufal.

La mujer la amedrentó y la golpeó por un viejo entredicho de adolescentes, “tuve un enfrentamiento con la hija pero eso ya estaba arreglado”.

Yanet detalló como fue la golpiza, “con mi novio veníamos para mi casa y cerca de la pasarela y nos siguió, frenó su auto y comenzó a golpearme, me agarró de los pelos, me arrastró hasta el centro de la calle”- Añadió que la mujer iba con un hombre que golpeó en el rostro a su novio con una tonfa.

“Se retiraron y llame a los oficiales y dije que me había pegado, como no vino la policía me fui a la comisaría y ella estaba esperando afuera”. Dijo la menor de 16 años que contó que mientras hacía la denuncia la mujer ingresó y quiso desmentirla.

La chica realizó la denuncia en la que afirma que tuvo heridas y cortes en el rostro.