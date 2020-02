La EPET 10 no arrancará la clases

El secundario técnico no comenzará las clases y organizará una reunión de padres el 2 de marzo. Es por la sobrepoblación, el posible cambio de turno al nocturno y la falta de espacio.

Esta mañana se definió que la EPET 10 no comenzará las clases el 2 de marzo y se hará una reunión de padres y madres el lunes a las 18. Se convocó a los tutores de 1ero a 6to año de los dos turnos.

El director Silvio Campos indicó que la sobrepoblación y el posible cambio de turno de los cursos de 4to a 6to fueron las gotas que colmaron el vaso, “no solo es 1er año en la sobrepoblación, hay varios lugares que están ocupados como aulas aunque son laboratorios o espacios para otros fines”.

El directivo adelantó que varios ingresantes y repetidores no tendrán lugar en el secundario, “aunque esta escuela se caracterizó por no dejar afuera a los chicos y ahora a muchos le vamos a tener que decir que no, nosotros somos los que ponemos la cara y no el Gobierno. A muchos ingresantes y los que han repetido por 2da vez y por la cantidad de materias no van tener lugar”.

Campos dijo que esto no es de ahora, “ya los veníamos hablando, directivos anteriores venían pasando notas y haciendo las gestiones y hoy se resolvió el no inicio de las actividades y se convoca a una reunión el lunes 2 de marzo a las 18 con los padres. De 1ero a 6to año”.

El docente agregó que no pueden trabajar sobre promesas y por eso se decidió no iniciar las clases, “tenemos actas firmadas con Provincia que no se han cumplido, lo mismo con autoridades municipales entonces venir y decirle a la gente que se van a hacer cosas, pero si no están confirmadas no comenzamos, si no lo vemos no lo creemos”.

Por otro lado adelantó que la restructuración de la escuela técnica con cambios de turnos se dará en el mediano plazo, “el año que viene puede haber una restructuración aunque se haga lo mínimo. En Neuquén las materias de tecnicaturas se hacen a la noche porque a la mañana se hacen las prácticas laborales, en algún momento eso va a llegar acá”.

Campos sostuvo que la comarca necesita otra escuela técnica y al EPET 10 un espacio para la educación física, “la comunidad necesita una escuela más, nosotros necesitamos un SAF porque hacemos educación física al aire libre y de 50 clases se tienen 12 por el clima”.