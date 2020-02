La Escuela 172 no arrancará las clases

Al primario le faltan algunas reparaciones simples, pero no se harían antes del lunes.

La directora de la Escuela Primaria 172, Claudia Avilés, habló con FM Fuego y detalló que las clases no arrancarían el lunes 2 de marzo en esta institución.

“Estamos complicados ya que se rompió el flotante de la cisterna y el flotante de los tanques de agua por lo que se filtra el agua en el baño de varones” detalló.

Son reparaciones simples pero como el fin de semana no trabajan los encargados de las reparaciones no arrancarían las clases el 2 de marzo, “llamamos a Mantenimiento Escolar de Cutral Co y cortaron el agua, pero no han venido a arreglar. Además faltan algunas cerraduras”.

Con respecto al plantel comentó que están todos los docentes pero ya hicieron el pedido por dos auxiliares de servicio más, “están faltando dos auxiliares de servicio porque están con largo tratamiento, ya hicimos las gestiones”.

Como dato positivo manifestó que ya están reparando el cerco perimetral que se encuentra incompleto desde hace varios años, “esperamos que arreglen el cerco perimetral porque eso genera inseguridad y como es una obra mayor se iniciaron las gestiones. Gente de la empresa que ya trabajo en la escuela adelantaron que ellos realizarán esta reparación”.