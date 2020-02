Empleados de Clínica levantaron corte de ruta

En diálogo con una de las trabajadoras informó en «Otra tarde» que durante la tarde levantaron la medida de fuerza que habían trasladado esta mañana a la ruta 22.

Son 27 los trabajadores que reclaman por los sueldos adeudados y aguinaldos. «Queremos continuidad de trabajo también», dijo Anahi y agrego que nadie les ha dado una solución ni tampoco se han acercado a dialogar con ellos.

Por la grave situación de la única Clínica en la comarca el sistema de salud está colapsando, ya que solo quedan 2 nosocomios para la atención de ambas ciudades.

«Ojala que si viene alguien para abrir una nueva clínica nos tengan en cuenta, nosotros lo que queremos es la continuidad de trabajo, nosotros no estamos despedidos ni nada», dijo Anahi.

En caso de no recibir solución alguna el lunes, recién ahí determinaremos si nos apostamos en la ruta con un corte total, no estamos exagerando, esto no da para más, dijo la trabajadora.