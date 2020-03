Mauro Ballarini irá 3 años y dos meses preso

Fue declarado culpable en un juicio abreviado y será alojado en la U-21 de Cutral Co. Atropelló y mató a Javier Castro y lesiono gravemente a Jésica Alegría.

Esta mañana se realizó un juicio abreviado contra el joven Mauro Ballarini acusado de atropellar y matar a Javier Castro, herir a su pareja Jésica Alegría y darse a la fuga.

El joven fue declarado culpable y estará 3 años y dos meses con prisión efectiva en la Unidad 21 de Detención.

La madre de Javier Castro, Gavina Méndez, señaló que se llegó a un juicio abreviado ante la posibilidad de que Ballarini no sea declarado culpable, “no me deja conforme del todo la condena pero pienso que es muy difícil que en este caso de muerte tenga prisión efectiva, así que hay algo de conformidad”.

La mujer destacó la labor de la fiscalía, “cuando terminó todo hablamos y nos sentimos muy contenidos, hay algunas cosas que no me gustaron y se los dije, pero no puedo más que agradecer al fiscal Terán y a todo su equipo”.

Sobre su nuera quien también fue atropellada por Ballarini y quedó con lesiones graves, “no puede hablar, está muy triste y esto le hace mal”.

Con respecto al condenado dio que no lo odia y apuntó contra la familia, “a ese chico ya no lo odio, pero deseo firmemente que esto lo ayude a cambiar. Considero que es víctima de la familia que le dejó pasar un montón de cosas, a mis hijos les inculque el miedo por las cosas que pueden hacer mal y por respetar las leyes, a este chiquito le falló la familia”.