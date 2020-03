Byron Johnson, el norteamericano que volvió luego de estar ausente por lesión, destacó que el cambio de juego les dio resultados.

Pérfora le ganó con autoridad por 68 a 45 a Centenario y la otra buena noticia del domingo fue la vuelta de Byron Johnson que estuvo parado por una lesión.

Sobre el partido del domingo relató que lo jugaron muy bien en defensa en el primer tiempo y luego la visita mejoró en ataque, “ellos hicieron ajustes en el pick & roll central y nos quedamos sorprendidos, pero aparte de eso somos un equipo que usamos la defensa para darnos energía en el ataque y en el 3er cuarto fue al revés. Nosotros con nuestro banco, energía y ajustando la defensa aseguramos la victoria”.

Byron volvió luego de dos meses sin jugar y relató a Fuego24, “mi pie es mi pie, no se pone ni peor ni mejor, mejora de a poco. Lo que me está matando es que estoy fuera de estado, estuve dos meses sin poder trotar, o sea aguanto 3 o 4 minutos y ya está. Tengo que seguir remando eso aunque ser un jugador profesional no es fácil, menos con 39 años y estoy tratando de correr con pibes de 20 y pico”.

Por la bajas el extranjero que lleva dos temporadas en el Verde indicó que tuvieron que modificar su esencia “tuvimos que cambiar la identidad en medio de la temporada, hay equipos que no la encuentran y nosotros la tuvimos que cambiar porque tuvimos bajas, jugadores que se fueron a jugar a otro lado. Estamos jugando con un estilo que nos queda muy bien y es mérito de Fety (Fernando Claris) que decidió que debíamos cambiar y de los chicos que aceptaron el reto”.