“Nadie se ha contagiado acá ahora y debemos mantener eso”

Jorge Calderón, destacado infectólogo del Policlínico Neuquén indicó que los casos que se han registrado en el país de Coronavirus son importados y es importante evitar los contagios. Además dijo que los que lleguen de países afectados deben auto-aislarse 14 días.

En el programa Otra Tarde con Amadeo Carrizo y Claudio Ponce, se entrevistó a Jorge Calderón que es infectólogo del Policlínico Neuquén y dio recomendaciones sobre el coronavirus.

Sobre las medidas manifestó que ahora los que lleguen de países infectados deben auto aislarse por 14 días, “el 7 de marzo una personas que debía guardarse por 14 días mocos, secreción nasal, fiebre, o dificultad respiratoria, pero hoy toda personas que llegó de países con circulación viral (Francia, España, Italia ni hablar) se debe guardar 14 días”.

Calderón destacó que todos los casos son importados y es importante que el Virus no se extienda, “porque no tenemos circulación propia de virus, son todas esas personas que llegan de otros países, nadie se ha contagiado acá ahora y debemos mantener con eso”.

Sobre los cuidados el infectólogo recomendó “yo como persona común puedo aportar a que el virus no se expanda, si yo toso y me cubro la boca el virus va a quedar en la mano, por eso debemos cubrirnos con el codo, lavarnos las manos. Hay dos tipos de lavados , el lavado físico con jabón, detergente y agua, eso es físico y el lavado químico rápido con el alcohol en gel; Viene la época de la fresca y van circular los virus y hay que vacunarse y más las personas con factores de riego como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, pacientes que consumen aspirinas, reumas, enfermedades pulmonares y mayores desde los 65 años en el país».

Calderón agregó que el barbijo no es necesario, “el uso de barbijo no es necesario salvo que tengamos un factor como un transplante o una enfermedad como leucemia”.

Por otro lado dejó de lado las teorías de conspiraciones y recordó que el coronavirus existe desde hace 60 años “esto no es un invento, ni una agresión de China, surgió en 10 días, se lo codificó y no nació en diciembre, se lo descubrió en el año 60 en Estados Unidos”.

El profesional dijo que no es un virus fácil de encontrarle una vacuna “es una familia complicada porque no se pueden hacer cultivos celulares fácilmente, cuando los doctores lo hacen con la vacuna de la gripe se toman huevos, le sacan el embrión y utilizan la maquinaria y sale fácil. Este virus no crece en huevos, en tejidos artificiales, tienen que utilizar aparatos respiratorio, sacar un cachito de pulmón, ponerle el virus y tratar de que se reproduzca, así se hizo en el año 60. Muchos dicen que es para vender una vacuna, pero va a ser difícil que salga esa vacuna porque se la tienen que probar a varias personas y después que le tosan en la cara para ver si responden y esa maquinaria sería complicadísima”.

Calderón sostuvo que la respuesta de algunos países fue rápida ante un fenómeno sin precedentes, “la respuesta fue rápida, cerrando estados en China y lo que hizo Italia no se hizo nunca. Es un desafío, no hay que tener miedo y las personas que llegaron del exterior que se guarden 14 días, los médicos le van a hacer el certificado y según el Ministerio de trabajo nadie le puede hacer nada presentando el pasaje, nadie los va a echar”.