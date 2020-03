Dos casos falsos de sospecha por coronavirus

Se registraron dos falsas alarmas en una primaria y en una secundaria por alumnos que supuestamente venían del exterior, lo cual fue desmentido por directivos.

El día de ayer dos Fake news alertaron a las comunidades educativas de la Prima 152 y del secundario CPEM 6.

Dora Baro explicó que el día de ayer retiraron a un alumno porque su familia había estado en el exterior, pero no presentó ningún tipo de síntomas de Corona Virus. “Viajó al exterior con su familia y se presentaron de manera espontánea al hospital en donde fueron evaluados y no presentaron síntomas. Lo que manifestaron desde la familia es que podían hacer la vida normal. Llamamos a salud y a la familia y tomar prevenciones. El niño no está en la escuela y no hay nada que diga que es un caso concreto de Corona Virus”.-

Baro reiteró que “Salud no determinó el aislamiento, no se consideró necesario y el acuerdo con la escuela se buscó a la mamá y viendo que esto aportaba al terror y al pánico se decide retirar al chico para evitar que sea molestado”.

En el CPEM 6 la situación es distinta ya que todo nació por una publicación de Facebook de una persona pública y relacionada a un gremio docente, que afirmó que una alumna fue retirada del establecimiento por haber estado en España y tener síntomas.

Esto fue categóricamente desmentido por el director Juan Carlos Brizuela y la vice Daniela Díaz, “la chica estuvo en Chile, ni siquiera estuvo en Europa“.

Díaz agregó que “No es una noticia verdadera, lo que sucedió es que a nosotros nos llegó información que familias que habían viajado al exterior y fuera de horario escolar tratamos de comunicarnos con la familia muy tarde y nos atendieron muy bien para verificar porque hay un protocolo”.

Por estas noticias falsas la vicedirectora manifestó que se vio disminuida la asistencia de alumnos y alumnas y agregó “los directivos tenemos la potestad de suspender la clases, pero eso genera en la comunidad un nivel de preocupación mayor”.