Alianza empató con el equipo alternativo

Esta tarde recibió a Centenario y empató 0 a 0 en el Club Plaza con un equipo con muchos juveniles. Había público a pesar de las medidas por el Corona Virus.

Alianza recibió a Centenario en el Club Plaza por la 1era fecha del Oficial del Lifune 2020 y empató 0 a 0.

El Gallo contó con un equipo alternativo con muchos juveniles ya que mañana juega ante Independiente a las 16 por el Torneo Regional Amateur de Fútbol. Además debutó Nahuel Aninao, que llegó desde Rivadavia.

A pesar de no jugar con todos los titulares, el Gallo fue mejor que su rival que no le causó mucho peligro. La semana que viene si no se suspende el fútbol, se jugará el clásico ante Petrolero.

El partido debía ser a puertas cerradas, pero parte de la hinchada más algunos padres estuvieron presentes en el club Plaza.