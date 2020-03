Médica naturista propone levantar las defensas en tiempos de virus

La reconocida Sara Itkin sostiene que el poder antioxidante que tienen muchas plantas y alimentos puede ayudar notablemente a mejorar el estado de salud y así evitar cualquier virus.

Las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus y cualquier otra enfermedad virosica han sido ampliamente difundidas por los más diversos medios. Pero la doctora naturista radicada hace ya muchos años en Bariloche que cree y trabaja con el poder de las plantas, hace un aporte interesante para reforzar las defensas de las personas.

A continuación transcribimos una entrevista realizada a Itkin por periodistas barilochenses y publicada en el sitio on line www.barilocheopina.com y donde la médica explica cómo fortalecer la salud y levantar las defensas en tiempos de virus

¿En estos momentos de tanto miedo cuál es el mensaje que te gustaría brindar?

El mensaje es mantener las defensas fuertes. Es tiempo de volver a la tierra, de volver a lo sencillo. Revisar la comida. La comida nos enferma si queremos tener las defensas altas debemos cambiar nuestros hábitos.

Ya hay muchas cosas dichas y lo importante es que no nos domine el miedo.

– ¿Cómo podemos hacer para levantar las defensas?

Que sea una pandemia no habla de gravedad sino que habla de un virus que se diseminó por muchos países. Que las palabras no nos atemoricen y nos bajen las defensas. Eso me parece importante.

En cuanto a levantar las defensas es lo que siempre digo: con la llegada del otoño la alimentación equilibrada y saludable es una aliada de la salud y además acá se destacan mis amigas las plantas.

Vuelvan a lo sencillo. Saquen alimentos inflamatorios que producen mocos, catarros como los lácteos. Aprovechen los tés de hierbas que muchos de ellos tienen acción inmunoestimulante.

Acá tenemos una planta maravillosa. Que es inmunoestimulante, antidepresiva y también equilibra el estado de ánimo frente al pánico, el miedo y la angustia que pueden generar esta pandemia y que a su vez es antiviral, es el Hypericum.

Es una planta venida de Europa que aquí crece silvestre, se está pasando el tiempo de floración. Pero se puede comprar las flores secas en botánicas. Hay mucha gente que ha hecho tinturas madres y las comercializa y se beben en gotas.

También voy a recomendar las sopas. Son una decocción, hervimos alimentos como ajo, cebolla zanahoria y en todas esas plantas hay muchas sustancias que tienen alimentos antivirales que es lo que necesitamos. El ajo es una de las plantas que se empezaron a usar con el comienzo de la humanidad y cada día se le descubren nuevas propiedades y su acción inmunoestimulante y antiviral está comprobadísima. No podríamos asegurar que tiene un efecto frente al coronavirus pero es antiviral. Es lo que estamos recomendando: levantar las defensas.

El ajo nos ayuda a levantar las defensas de diferentes maneras, comerlo crudo, tomarlo en sopas hasta tomar las tinturas de ajo. La forma de usarlo es sumamente versátil y no pierde sus propiedades con la cocción. Lo mismo diría de la cebolla, son plantas hermanas y comparten propiedades.

Podemos también sumar al tomillo. Si vamos a la historia de las plantas, se utilizó en la época de la “peste negra”. También es inmunoestiulante, desinfectante, podemos agregarlo a las sopas o beberlo en té. Su poder antioxidante es muy bueno.

Este poder antioxidante que tienen muchas plantas y alimentos van a ayudar a mejorar nuestro estado de salud y así evitar que ingrese cualquier virus.

– Son acciones que no son tan difíciles y son muy necesarias

Son acciones muy sencillas. Creo que no hay que estar esperando ese anuncio de la vacuna o el medicamento antiviral. No! Tenemos que fortalecer nuestra salud y la salud de la comunidad para evitar que estos agentes virales nos enfermen y que si nos enferman saber también que si tenemos las defensas altas lo vamos a atravesar como cualquier cuadro viral.

En estos tiempos hay que volver a lo sencillo. Que no nos gane el pánico”.

Sara Itkin concluye sugiriendo que “ventilen las casas. Como hacían nuestras abuelas, pongan la olla con hojas de tomillo, romero u orégano, que las plantas tienen un poder desinfectante altísimo”.

