Las estafas telefónicas no cesan, acá alertas para detectarlas

Desde la dirección de Protección al Consumidor difundieron una serie de recomendaciones para detectar estafas telefónicas. Es que en los últimos días se han denunciado nuevas modalidades impulsadas por personas mal intencionadas.

Tres ciudadanos concurrieron a la oficina de Protección al Consumidor para detallar los hechos y un cuarto realizó una denuncia en la dependencia policial de Cutral Co. Todos declararon que fueron receptores de falsas comunicaciones con engaños sobre supuestos pagos de deudas u ofertas. Ante estas situaciones es que desde la mencionada dirección se insiste de manera enfática en que no se brinden datos personales a otras personas o entes. Asimismo se recuerda que ningún organismo nacional o provincial puede realizar un llamado solicitando información bancaria, claves o depósitos de dinero para avanzar con pago so cancelaciones.

Ante cualquier consulta, las y los consumidores pueden acercarse de 8,30 a 13 a la oficina de Defensa del Consumidor de cada localidad. También pueden llamar al teléfono 0800-222-2667 o enviar mensaje por WhatsApp al 299-5958167. Además, pueden ingresar al sitio web del organismo www.defensaconsumidornqn.gob.ar y la página de Facebook: Defensa del Consumidor Neuquén.

