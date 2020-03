Trabajadores de la Clínica Cutral Co en Neuquén reclamaron por la reapertura

Esta mañana y acompañados de la Diputada Patricia Jure reclamaron por la reapertura del centro de salud, “en semanas puede llegar una gran epidemia y ahí se van a acordar de la clínica que está cerrada”.

Esta mañana los trabajadores de la Clínica Cutral Co viajaron a Neuquén capital para presentarse en el Ministerio de Trabajo y plantear la necesidad de la reapertura del centro de salud, “gestionamos a nivel local y provincial, quedaron en darnos respuestas pero no llegó anda. No hay que esperar el peor momento porque ya llegó, nosotros tenemos 20 camas, está el personal y solo tendrían que sentarse a plantear la situación los gobernantes de turno señalaron”.

Los trabajadores detallaron que la clínica está gerenciada por Ricardo Corradi padre que es el socio mayoritario, también está como referente Ricardo Corradi hijo que es Ministro de Ciudadanía y por otros 32 socios. “la clínica está sin luz, sin gas, a la deriva total, sin profesionales y con una vaciamiento y esperamos respuestas de gobierno”.

Los trabajadores insisten por la reapertura de la clínica sobre todo en este contexto de crisis, “queremos que nos escuche, ver que planteo hacen, acá la solución la tenemos de provincia o de CEMIC que tiene un proyecto, mas allá de eso queremos la continuidad laboral aunque se deben 3 sueldos, 4 aguinaldos y nuestros aportes, esperamos respuestas y que se solucione esto”.

En el contexto de emergencia sanitaria por el Corona Virus explicaron que la clínica es necesaria, “queremos trabajar la clínica está lista para empezar a trabajar, solo hay un hospital y un sanatorio y cortaron la atención ambulatoria y queda solo atención a emergencias” y agregaron “se está colapsando, anoche tuvieron una reunión del colegio médico y nos dijeron que en 3 semanas puede llegar una gran epidemia y ahí se van a acordar de la clínica que está cerrada”.

Por otro lado dijeron que tienen un compromiso del gobernador Omar Gutiérrez, “el gobernador que quedó en avisarnos y ver que ayuda podía darnos para activar la clínica”.

La diputada del Frente de Izquierda Patricia Jure acompañó a los trabajadores y recordó que presentó un proyecto en apoyo, “presentamos un proyecto para que se pague lo adeudado y se conserven los puestos de trabajo. La clínica puede ser declarada de utilidad pública de manera inmediata para estatizarla y ponerla a servicio de los trabajadores y de la población”.

Braian Vaquez