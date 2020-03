Petrolero dará entrenamientos individuales a sus jugadores

El Matador le dará un plan individual a sus jugadores para que hagan en sus casas.

Al igual que los otros equipos Petrolero Argentino quedó sin actividades pro el Corona Virus.

Pedro Di Napoli que es el DT y además está ligado a la preparación física adelantó que le darán un plan a los jugadores y agregó que al pretemporada que hicieron les servirá en este parate.

“La parte física que se adquiere en un mes va a durar una semana o 15 días, los chicos son jóvenes y van a estar bien. Se les va a preparar un plan para que lo hagan individual y les dije que troten, la idea es que no salgan de la casa y el que tenga un lote o terreno corra ahí. Mañana se les manda un trabajo físico que puedan hacer en la casa” destacó.

Sobre el debut con derrota indicó que no se quedan en el resultado sino con lo positivo, “la verdad que vamos por el buen camino, me gustó el equipo, se perdió 3 a 1 y no hay excusas. Hace un mes que estamos y el funcionamiento nos gustó, triangulamos tuvimos solo 1 amonestado y a ellos 5 así que estamos cambiando la conducta del plantel”.

Por otro lado dijo que el parate del fútbol es bueno para volver a jugar al fecha 2 que es el clásico con gente, “por el plus que te da la gente y para la comisión que está haciendo un esfuerzo increíble y es necesario tener una buena recaudación ya que no es fácil llevar adelante una institución así”.