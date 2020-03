«Como empleados de salud nos duele»

Nos duele todo lo que está pasando. El virus está cerca y la gente no toma dimensión. Solo tenemos dos nosocomios para atendernos. Están colapsados.

Ustedes saben cuantos respiradores tenemos? Cuantas salas están preparadas? Y ante todo esto hay una clínica cerrada. Con 23 empleados listos para trabajar que no pueden dar todo el conocimiento y la experiencia que tienen ante estas situaciones.

El día viernes se realizó una marcha a favor de nuestra clínica y saben cuántas personas fueron? 200. Entre ellos nuestras familias y compañeros que no nos abandonan. Cuando tendría que haberse parado el pueblo entero. Porque nosotros elegimos gobernantes de turno que hoy no responden por nosotros. Porque no les interesa salud y hay un tema político de trasfondo donde los únicos perjudicados somos nosotros.

El día que nos reunimos con Ramon Rioseco le planteamos que próximamente íbamos a tener EMERGENCIA SANITARIA y nos dijo que NO. Que eso no iba a ocurrir. Y acá estamos.. Duele saber la falta que vamos a hacer cuando todo se desborde. Y que nadie nos escuchó. Cuídemosno entre todos . Quédense en casa porque no somos un lugar preparado para recibir cientos de personas infectadas. No vamos para nada bien!!! Abrazo a todos.

Empleados de clínica Cutral Co en lucha